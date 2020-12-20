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Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 россиян старше 60 лет

20.12.2020 16:44
Комментарии: 1
Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 россиян старше 60 лет

Прививание пожилых граждан России может начаться на следующей неделе.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в воскресенье в эфире канала "Россия 1" заявил, что вакцинация граждан России против коронавируса нового типа старше 60 лет может начаться на следующей неделе. Он отметил, что клиническое тестирование отечественного препарата среди россиян пожилого возраста скоро завершится. Кроме того Мурашко добавил, что больным сахарным диабетом также можно делать прививки против COVID-19, пишет ТАСС.

Напоминаем, что депутат Госдумы, бывший российский главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал россиян активно вакцинироваться от коронавируса нового типа.

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21:33, 20.12 0 0
гостья:

думаю, что в России настоящий фашизм развивается и к чему ещё он прийдёт

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