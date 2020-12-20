В Болгарии рассказали, почему США не смогут остановить строительство СП-2

Нина Дюлгерова заявила, что Вашингтон не может предложить европейским странам альтернативу "Северному потоку-2".

Болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова рассказала, почему США не смогут остановить строительство газового проекта "Северный поток-2". По ее словам, у Вашингтона нет инструментов, которые позволили бы заморозить достройку второй ветки трубопровода. Она пояснила, что у американской стороны нет реальных и действенных рычагов давления на Российскую Федерацию и Германию, направленных на остановку реализации проекта "Северный поток-2". Такое мнение Нина Дюлгерова выразила в беседе с болгарской газетой "Труд".

Ранее "Капитал страны" писал, что трубоукладочная баржа "Фортуна", которая используется в строительстве второй ветки газопровода, снова поменяла владельца.