Путин жестко раскритиковал правительство из-за роста цен

Глава государства отметил, что правительству нужно своевременно и оперативно реагировать на повышение стоимости продуктов питания.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с кабмином жестко раскритиковал работу правительства из-за роста цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что власти страны обязаны думать о том, как и чем питаются россияне, особенно сейчас, когда доходы граждан упали, а количество безработных увеличивается. Также Владимир Путин поручил правительству решить проблему с повышением стоимости продуктов в стране за неделю, поскольку у многих людей не хватает денег на приобретение базовых продовольственных товаров.

Фрагмент записи совещания президента с членами кабмина, которое состоялось 9 декабря 2020 года, был показан в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что наша страна стала мировым лидером по стоимости сахара.