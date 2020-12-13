Треть работодателей хотят повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году

В опросе приняли участие свыше 1,5 тыс. респондентов.

В 2021 году 32% российских компаний будут повышать заработные платы своим сотрудникам. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на соответствующее исследование сервиса "Работа.ру".

Добавляется, что в новом году 35% работодателей собираются увеличивать штат и открывать новые бизнес-направления. Помимо этого 23% респондентов планируют заняться обучением персонала, 15% – хотят ввести обновленную систему премирования сотрудников, а 9% – расширить список нематериальных бонусов.

Ранее "Капитал страны" писал, что Российская Федерация стала мировым лидером по стоимости сахара.