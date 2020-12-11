В ТПП РФ призвали бизнес искать новые варианты работы

Елена Дыбова предложила бизнесменам, по возможности, развивать свои онлайн-площадки.

В пятницу, 11 декабря, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова во время пленарного заседания "Меняя качество жизни: как достичь баланса социального и рыночного развития" заявила, что пандемия коронавируса нанесла российской экономике существенный ущерб: уровень безработицы в стране достиг пиковых значений, доходы россиян сильно упали, а бизнес сталкивается с новыми трудностями. Однако, несмотря на сложности, она попросила российских предпринимателей не опускать руки, а искать новые успешные варианты работы в сложившихся условиях. Например, Елена Дыбова предложила бизнесменам, по возможности, развивать свои онлайн-площадки и выходить на маркетплейсы.

Ранее стало известно, что около 4,5 млн компаний и предпринимателей были вынуждены прекратить свою деятельность из-за пандемии коронавируса.