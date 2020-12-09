Путин потребовал своевременно реагировать на рост цен

У России есть все необходимые инструменты для сдерживания роста цен на базовые товары.

9 декабря глава России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам выразил мнение, что увеличение цен на базовые продукты питания в стране нельзя объяснять влиянием пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того президент связал подорожание стоимости продуктов с "попыткой подогнать внутренние цены под мировые". Также Владимир Путин призвал правительство своевременно реагировать на увеличение стоимости товаров, отметив, что у России есть все необходимые инструменты для сдерживания роста цен на базовые продукты, говорится на сайте Кремля.

Ранее глава государства оценил ситуацию с безработицей в России.