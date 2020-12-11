В России хотят зафиксировать цены на сахар и масло

Розничную цену на масло предлагается определить на уровне 110 руб. за литр, а на сахар – 45 руб. за кг.

Российское правительство предложило предпринимателям ограничить стоимость подсолнечного масла и сахара в стране. Об этом агентству ТАСС рассказали источники. Также собеседники издания добавили, что кабмин рекомендовал придерживаться зафиксированного уровня цен, например, в рознице масло не может стоить больше 110 руб. за литр, а сахар – 45 руб. за кг.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал от министерств и ведомств решить вопрос, связанный с повышением стоимости базовых продуктов.