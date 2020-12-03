Власти Москвы планируют снять основную часть ограничений к середине 2021 года

В столице не собираются вводить дополнительные антикоронавирусные меры в период новогодних праздников.

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в четверг в эфире канала "Россия 24" заявил, что столичные власти рассчитывают на то, что к середине следующего года основная часть действующих противокоронавирусных ограничений будет отменена. Помимо этого он добавил, что в городе не собираются вводить дополнительные мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 в период новогодних праздников, пишут "Известия".

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