Перечислены побочные эффекты от вакцины "Спутник V"

Граждане могут самостоятельно справиться с возможными симптомами после иммунизации от коронавируса.

В памятке с рекомендациями сказано, что в большинстве случаев организм хорошо переносит вакцинацию против коронавируса нового типа, однако у человека может появиться легкое недомогание. Отмечается, что россиянам волноваться не нужно, поскольку так проявляется индивидуальная реакция организма на введение препарата "Спутник V".

Наиболее распространенными побочными эффектами данной вакцины являются:

Тошнота, состояние усталости, слабость;

Першение в горле, насморк, заложенность носа;

Покраснение, зуд и боль в месте введения препарата;

Озноб, жар, недомогание, ломота в мышцах и теле.

В методичке сказано, что граждане могут самостоятельно справиться с перечисленными побочными эффектами. Например, людям рекомендуется побольше отдыхать, уменьшить физическую нагрузку, полоскать горло, использовать назальные спреи, а также принимать жаропонижающие при температуре выше 38 градусов. Добавляется, что если температура тела не снизится в течение четырех часов после приема лекарства, тогда необходимо вызвать врача, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России массовая иммунизация населения против коронавируса нового типа должна начаться на следующей неделе.