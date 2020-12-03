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Собянин: прививочные пункты начнут работать с 5 декабря

03.12.2020 15:06
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Собянин: прививочные пункты начнут работать с 5 декабря

Список кандидатов на иммунизацию будет расширяться по мере поступления новых партий препарата против COVID-19.

Московский мэр Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что учителя, медицинские работники и сотрудники городских социальных служб смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 4 декабря. По его словам, регистрация желающих будет проходить в электронном виде. Также градоначальник рассказал, что в столице прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. Собянин добавил, что для прохождения вакцинации москвичам необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и справку с места работы.

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин поручил организовать массовую вакцинацию граждан страны от COVID-19 со следующей недели. Уточняется, что процедура будет добровольной и бесплатной.

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Перечислены побочные эффекты от вакцины
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