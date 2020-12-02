Вакцинация россиян от COVID-19 может начаться на следующей неделе

Напоминаем, что иммунизация россиян будет добровольной.

Глава России Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой начать на следующей неделе всеобщую вакцинацию населения против коронавируса нового типа. По словам президента, в первую очередь необходимо привить работников, занятых в сфере образования и медицины, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения медицинских масок в условиях пандемии коронавируса.