В ВОЗ напомнили, что в условиях распространения коронавируса нужно чаще мыть руки с мылом.

В среду, 2 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ужесточила правила ношения защитных масок на фоне пандемии коронавируса нового типа. Теперь людям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты не только в закрытых помещениях, но и в общественных местах на открытом воздухе, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Также гражданам необходимо носить маски в медицинских учреждениях и плохо проветриваемых помещениях, пишет Reuters.

Ранее ученые объяснили, почему до сих пор не удалось остановить пандемию коронавируса.