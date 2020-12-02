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ВОЗ ужесточила правила ношения защитных масок

02.12.2020 17:02
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ВОЗ ужесточила правила ношения защитных масок

В ВОЗ напомнили, что в условиях распространения коронавируса нужно чаще мыть руки с мылом.

В среду, 2 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ужесточила правила ношения защитных масок на фоне пандемии коронавируса нового типа. Теперь людям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты не только в закрытых помещениях, но и в общественных местах на открытом воздухе, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Также гражданам необходимо носить маски в медицинских учреждениях и плохо проветриваемых помещениях, пишет Reuters.

Ранее ученые объяснили, почему до сих пор не удалось остановить пандемию коронавируса.

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