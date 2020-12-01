ПФР разъяснил порядок выплаты пенсий за декабрь и январь

Даты предпраздничных выплат за январь следующего года будут объявлены позднее.

В Пенсионном фонде России рассказали изданию РИА Новости, что пенсии за декабрь текущего года будут выплачиваться по обычному графику. В ведомстве добавили, что даты предпраздничных выплат за январь следующего года будут объявлены позднее. Кроме того в ПФР напомнили, что в прошлом году они стали известны 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в следующем году власти России планируют проверить российских пенсионеров на наличие дополнительных доходов.