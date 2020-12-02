В Москве ужесточат контроль за соблюдением мер по COVID-19

В столице России в предновогодние дни усилят эпидемконтроль в магазинах.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал изданию РИА Новости, что московские власти до Нового года ужесточат контроль за соблюдением антикоронавирусных мероприятий в торговых центрах, развлекательных учреждениях, магазинах, ярмарках и рынках. Кроме того он добавил, что рестораны, кафе, катки и другие общественные заведения будут проверять на соблюдение противоэпидемиологических требований.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что в США коронавирус появился раньше, чем в Китае.