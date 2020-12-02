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В Кремле ответили на идею сделать 31 декабря выходным днем

02.12.2020 13:00
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В Кремле ответили на идею сделать 31 декабря выходным днем

Последний день 2020 года остается рабочим.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу сделать 31 декабря выходным. Он отметил, в текущем году этот день будет рабочим, однако региональные власти смогут самостоятельно решить, объявлять или не объявлять 31 декабря выходным, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к российским губернаторам с просьбой сделать последний день текущего года выходным.

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