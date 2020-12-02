Ученые: в США коронавирус появился раньше, чем в Китае

Некоторые американцы были инфицированы коронавирусом еще до того, как об этой инфекции узнали в китайском городе Ухань.

Ученые из США изучили более семи тысяч донорских образцов крови, которые были собраны с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года Американским Красным Крестом в девяти штатах. По их словам исследование показало, что некоторые американцы были инфицированы коронавирусом еще до того, как об этом вирусе узнали в китайском городе Ухань. Таким образом, часть граждан в прошлом контактировали с данной инфекцией. Ученые отметили, что антитела к COVID-19 обнаружили в Калифорнии, Айове, Коннектикуте, Мичигане, Массачусетсе, Род-Айленде и Висконсине. Теперь они хотят выяснить, бывали ли они в прошлом году за границей и наблюдались ли у них признаки, схожие с коронавирусом. Об этом сообщает издание Комсомольская правда со ссылкой на журнал Clinical Infectious Diseases.

Напоминаем, что в США первый случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года, когда заболел прилетевший из Китая американец.

Ранее турецкие ученые рассказали, почему многие страны не смогли остановить распространение коронавируса.