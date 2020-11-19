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В России оплата по больничным листам изменится

19.11.2020 14:30
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В России оплата по больничным листам изменится

С 2022 года гражданам РФ не нужно будет подавать заявления на оплату больничных: выплаты будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 19 ноября, в ходе заседания Правительства сообщил, что в стране изменится порядок выплат по больничным листам, пособиям и материнству. По его словам, с 2022 года по всей РФ соответствующие начисления будут оформляться в автоматическом режиме, и перечисляться россиянам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей. Таким образом, граждане РФ будут быстрее получать положенные им выплаты, сообщается на официальном сайте Правительства.

Ранее стало известно, что в 2020 году российский шоу-бизнес освободили от оплаты некоторых налогов.

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