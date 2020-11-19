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Шоу-бизнес освободили от некоторых налогов

19.11.2020 11:15
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Шоу-бизнес освободили от некоторых налогов

Устроители концертов в 2020 году смогут не платить налог с "ложной прибыли".

В этом году организаторы культурных мероприятий (спектаклей, концертов и так далее) смогут не платить налоги с "ложной прибыли". В Министерстве финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что шоу-бизнес имеет право учитывать доход от уже проданных билетов для целей налогообложения по факту проведения развлекательных мероприятий в следующем году. Таким образом, устроители развлекательных мероприятий смогут нормализовать все свои налоги на фоне пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что аудиторы зафиксировали рекордные расходы российских министерств на IT-сферу.

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