В МИД РФ ответили на обвинения Польши касательно испорченной репутации

Мария Захарова считает, что польским властям пора перестать "выливать грязь" на Россию, а также обвинять Москву в своих бедах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в Facebook написала, что польским политикам нужно уделять больше внимания сохранению памятников и могил воинам Красной армии, которые ценой своей жизни освобождали европейские страны от фашизма, а не заниматься "российской угрозой". По ее мнению, если Варшава хочет иметь хорошую международную репутацию, ей следует наказывать виновных в осквернении мемориалов на территории Польши. Захарова добавила, что ей доставило бы большое удовольствие сообщать об успехах республики по защите памятников воинам Красной армии, чем призывать польских политиков "выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов", пишет RT.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Россия пытается испортить имидж Польши в Европе и мире.