Газпром рассказал о работе по завершению "Северного потока - 2"

В настоящее время прорабатывается оптимальный сценарий завершения строительства газопровода.

Согласно ежеквартальному отчету корпорации "Газпром", компания-оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG в настоящее время прорабатывает оптимальный сценарий завершения строительства трубопровода. В корпорации отметили, что со стороны Германии все строительные работы на сухопутной площадке уже завершены, а с российской стороны находятся на завершающей стадии, пишет РИА Новости.

Ранее в Германии сочли необоснованными введенные Россией ответные санкции по делу оппозиционера Алексея Навального.