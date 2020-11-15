Варшава: в Европе плохо думают о Польше из-за России

Станислав Жарин уверен, что РФ пытается "укрепить энергетическое и политическое господство" в Восточной Европе с помощью ухудшения репутации Польши в Евросоюзе и мире.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал порталу cyberdefence24.pl, что в Европе плохо думают о республике из-за информационных действий России. Он пояснил, что Москва совершает в отношении Варшавы дипломатические выпады, провокации и хакерские атаки, направленные на создание плохой репутации: российская сторона выставляет Польшу страной, которая постоянно доставляет различные трудности европейским государствам.

Жарин добавил, что аналогичную деятельность в отношении Варшавы ведут Пекин и Берлин, однако наибольшая угроза исходит от Москвы, так как она регулярно манипулирует ложным образом Польши, НАТО и Запада, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Кремль готовит большую пресс-конференцию главы России Владимира Путина.