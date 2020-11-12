Президент выступит с большой пресс-конференцией

В настоящее время идет подготовка мероприятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в настоящее время Кремль готовит большую пресс-конференцию главы государства Владимира Путина. По его словам, мероприятие пройдет в "необычном формате". Известно, что в ежегодную пресс-конференцию президента будут включены элементы прямой линии. Тем не менее, официальная дата мероприятия не сообщается, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия планирует занять у Европы 2 млрд евро.