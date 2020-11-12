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Россия увеличит долг перед Европой. Просит занять 2 млрд евро
12 Ноября 2020 263 0 Экономика
Минфин не может остановиться и продолжает увеличивать государственный долг России, несмотря на то, что план по заимствованиям уже выполнен и дефицит бюджета закрыт полностью за счет «печатного станка» Центробанка. На этот раз ведомство намерено залезть в валютные долги. Поскольку России запрещено занимать в долларах, Минфин предлагает европейским инвесторам одолжить Москве 2 млрд евро на 7 и 12 лет.
Дефицит бюджета закрыли, евро займут про запас
- Россия вышла на международный рынок капитала и предложила занять 2 млрд евро на срок 7 и 12 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. За 7-летний займ в размере 1 млрд евро Минфин готов заплатить 1,25% годовых, а за 12-летний, так же на 1 млрд – 2%. Это очень высокая доходность, учитывая отрицательные процентные ставки в еврозоне, а также отсутствие большого количества суверенных долгов в евро.
- Именно поэтому спрос на российский госдолг в евро уже превысил 2 млрд евро и, как прогнозируют аналитики, может составить в итоге 2,5 млрд. При этом инвесторов не смущает, что России с 2019 года запрещено занимать в долларах США из-за санкций Вашингтона. Тем не менее Минфин оговаривается – Россия не будет использовать занятые евро для финансирования деятельности, которая нарушает режим санкций.
- Вместе с тем России занимают под высокий процент, даже несмотря на то, что размещение госдолга в евро проходит после президентских выборов в США, когда у иностранных инвесторов появился аппетит к риску, а страхи и опасения ослабли. Некоторые аналитики предполагают, что уменьшив объем займа, возможно, удастся снизить ставку по 7-летним бумагам до 1%, а по 12-летним – до 1,55%.
- Зачем Минфину потребовались еще 2 млрд евро, не раскрывается. Накануне, 11 ноября, ведомство объявило о выполнении плана по заимствованиям в 2020 году. За полтора месяца с помощью схемы, в которой приняли участие ЦБ и три госбанка, удалось занять 2 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета. По итогам года он прогнозируется на уровне 4,4 трлн руб. При этом за десять месяцев (с января по октябрь) он составил 1,8 трлн. Так что он может оказаться еще меньше. Между тем, в первом полугодии Минфин занял 1 трлн руб., а с июля по сентябрь – еще 1,5 трлн. То есть у ведомства уже есть 4,5 трлн руб.
- Из этих 4,5 трлн руб. как минимум 2 трлн были напечатаны Центробанком и переданы трем госбанкам, которые в итоге заняли их Минфину. Эта операция потребовала запуска «печатного станка», что угрожает разгоном инфляции и ростом денежной массы. Однако глава ЦБ это опровергает, но в то же время считает, что в будущем правительству нужно избегать «нетрадиционных способов» решения проблем с бюджетом.
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