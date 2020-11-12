Россия увеличит долг перед Европой. Просит занять 2 млрд евро 263 0 Экономика

Минфин не может остановиться и продолжает увеличивать государственный долг России, несмотря на то, что план по заимствованиям уже выполнен и дефицит бюджета закрыт полностью за счет «печатного станка» Центробанка. На этот раз ведомство намерено залезть в валютные долги. Поскольку России запрещено занимать в долларах, Минфин предлагает европейским инвесторам одолжить Москве 2 млрд евро на 7 и 12 лет.