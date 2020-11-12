Россия ввела санкции в отношении Евросоюза

Санкции введены в ответ на введенные против России ограничения по делу Навального.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российская сторона ввела санкционные ограничения в отношении Европейского союза. По словам Лаврова, санкции введены в ответ на введенные против России ограничения по делу оппозиционного лидера Алексея Навального. Санкции введены в отношении руководящих сотрудников аппаратов глав Германии и Франции. В самое ближайшее время российская сторона проинформирует европейских коллег о введенных ограничениях, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону с просьбой помочь России в производстве вакцины от коронавируса.