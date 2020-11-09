ВОЗ: пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации

Глава ВОЗ сделал заявление по коронавирусу.

Пандемия коронавирусной инфекции вышла за рамки чрезвычайной ситуации. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире стремительно ухудшается. Уже более 50 млн человек в мире инфицированы коронавирусом, а более 1,2 млн скончались. Поэтому вакцину от COVID-19 необходимо считать "глобальным благом" и не рассматривать препарат как частный товар, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в России суточное количество инфицированных коронавирусом превысило 21,7 тыс. человек.