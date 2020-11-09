Убыль населения в России выросла на 30%

Количество умерших россиян за 9 месяцев этого года в 1,4 раза больше числа родившихся в нашей стране.

Счетная палата считает неблагоприятной демографическую обстановку в России. Согласно информации, представленной специалистами ведомства, за первые 7 месяцев 2020 года естественная убыль населения в стране равнялась примерно 316,3 тыс. человек. Если сравнить показатель с аналогичным периодом 2019 года, то за отчетный период естественная убыль россиян выросла более чем на 30%. Также специалисты сообщили, что за время с января по сентябрь 2020 года количество умерших в нашей стране в 1,4 раза превысило количество родившихся, пишет РБК.

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