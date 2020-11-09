В России впервые выявили более 21,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В стране за весь период эпидемии коронавируса общее число заболевших составило 1796132 человека.

9 ноября оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что за прошедшие 24 часа в России впервые было выявлено 21798 новых случаев заболевания COVID-19. Добавляется, что больше всего зараженных было зафиксировано в Москве, где коронавирус подтвердили у 6897 граждан, далее находится Санкт-Петербург – 1403 инфицированных, а в Московской области – 660 заболевших.

С начала эпидемии COVID-19 на территории России общее количество инфицированных составило 1796132 человека. Из них 1335141 человека выписали с выздоровлением, 30793 человека умерли от коронавируса.

Ранее российские лаборатории рассказали об ошибках при тестировании на инфекцию COVID-19.