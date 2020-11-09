РБК: Владимир Путин отправит в отставку нескольких министров

Ожидается, что президент РФ подпишет указ об отставке глав четырех ведомств, а затем в ходе совещания с вице-премьерами страны об этом объявит председатель правительства России Михаил Мишустин и предложит кандидатуры на эти должности.

В понедельник, 9 ноября, глава российского государства Владимир Путин отправит в отставку главу Минэнерго Александра Новака, главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минстроя Владимира Якушева и главу Минприпроды Дмитрия Кобылкина. Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, ссылаясь на правительственные источники.

Собеседники газеты добавили, что Новак может занять пост вице-премьера по ТЭК и промышленности, а Дитрих, Кобылкин и Якушев покинут правительство. Уточняется, что новым министром природных ресурсов и экологии могут назначить главу Минвостокразвития Александра Козлова, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства – первого замминистра Ирека Файзуллина, а на пост министра транспорта есть несколько кандидатур – глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Ранее стало известно, что на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон собирается провести переговоры по телефону с кандидатом в лидеры США Джо Байденом.