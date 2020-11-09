Российские лаборатории рассказали об ошибках при тестировании на COVID-19

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что количество ошибочных анализов на коронавирус может достигать 30-40%.

Российские лаборатории, которые занимаются тестированием граждан на наличие коронавирусной инфекции, рассказали изданию РБК об ошибках, приводящих к появлению ложных анализов на COVID-19.

Биоматериал необходимо брать из ротоглотки и носоглотки. Ошибочный тест на коронавирус можно получить в случае, если медработник делает забор материала только из носа или только из ротовой полости.

Риск ложноотрицательных результатов возрастает, если нормы стерильности зондов для взятия мазка и пробирок для помещения проб будут нарушены.

На результат анализа может повлиять использование наборов для самостоятельного взятия биоматериала. В этом случае человек может выбрать неправильную точку для взятия проб, из-за чего на зонд попадает небольшое количество клеток.

Также человек должен быть готов к процедуре тестирования на COVID-19: за час до анализа не рекомендуется пить, употреблять пищу, чистить зубы, полоскать рот, курить или использовать жевательные резинки или освежающие конфеты. Кроме того лучше воздержаться от закапывания лекарственных средств или промывания носа.

Помимо этого ошибочный результат можно получить в случае, если во время транспортировки проб возникли проблемы или были нарушены условия хранения материала.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что весной следующего года будет наблюдаться уменьшение числа инфицированных COVID-19.