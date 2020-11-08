В Роспотребнадзоре назвали условие окончания эпидемии COVID-19 в РФ

Эксперт надзорного ведомства считает, что весной 2021 года в России будет наблюдаться снижение числа заболевших коронавирусом.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью каналу "Россия 1" назвал условие окончания эпидемии новой коронавирусной инфекции на территории России. По его словам, завершение активности распространения COVID-19 в нашей стране возможно только после формирования коллективного иммунитета к этой инфекции, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее Минздрав России принял решение изменить правила лечения пациентов с коронавирусом в домашних условиях.