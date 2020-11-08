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Минздрав РФ изменил правила лечения COVID-19 на дому

08.11.2020 14:18
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Минздрав РФ изменил правила лечения COVID-19 на дому

Ранее бытовые условия при амбулаторном лечении не брались в расчет.

Согласно приказу Министерства здравоохранения России, который начинает действовать с 8 ноября 2020 года, люди с положительными тестами на коронавирус нового типа будут лечиться в амбулаторных условиях по измененным правилам. Теперь граждане с подтвержденным COVID-19 смогут проходить лечение дома при условии, что у них есть отдельная комната и они будут выполнять все рекомендации врача.

Кроме того медики обязаны рассказать надомным пациентам о необходимости вызова врача, если самочувствие ухудшится. Медработники должны проинформировать остальных квартирантов о рисках коронавируса, важности проживания в другом помещении, раздать им брошюры с правилами ухода за больным и советами по защите от COVID-19. В довесок врачи обязаны напомнить жильцам квартиры (дома) об уголовной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

В Минздраве РФ отметили, что людей с коронавирусом будут отправлять на лечение в больницу в случае, если они проживают в коммуналке, общежитии или с гражданами пожилого возраста, а также с россиянами, имеющие хронические заболевания, сообщает "Парламентская газета".

Напомним, что российские медики третий день подряд обнаруживают свыше 20 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

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