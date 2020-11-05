Тесты на COVID-19 дают ошибочные результаты в 40% случаев

Ошибки связаны с неправильным взятием материала для проведения тестирования.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что тесты на наличие коронавируса могут давать ложноотрицательный результат. Согласно данным ведомства, ошибки происходят, примерно, в 30-40% случаев. Причем данные ошибочные результаты в Минздраве связывают не с плохим качеством самих тестов, а с тем, что медицинские работники неправильно собирают необходимый для проведения тестирования материал. Также точность тестирования зависит и от того, когда было произведено взятие материала, так как на ранней стадии заболевания увеличивается вероятность получить положительный результат, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали недавно выявленный нетипичный симптом коронавирусной инфекции.