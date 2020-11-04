Назван новый нетипичный симптом коронавируса

Порядка 12% пациентов с легкой формой коронавируса жалуются на заложенность ушей.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о новом нетипичном симптоме коронавирусной инфекции. В своем заявлении Пшеничная сослалась на исследование, проведенное турецкими медиками, которые обследовали 172 пациентов с коронавирусом и у 18% из них выявили новый симптом. Он заключается в жалобах на заложенность ушей. Причем Пшеничная подчеркнула, что заложенность ушей не является редким симптомом. По ее данным порядка 12% пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме, жаловались на проблемы с ушами, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом.