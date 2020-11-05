В России суточный прирост заболевших COVID-19 составил 19404 человека

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом нового типа составило 1712858 человек.

В четверг, 5 ноября, в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что за минувшие 24 часа российские врачи зарегистрировали 19404 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число инфицированных было выявлено в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Московской области (588).

В штабе отметили, что за весь период пандемии на территории России отмечено 1712858 случаев заболевания COVID-19, из них 1279169 человек вылечились, 29509 пациентов стали жертвами коронавируса.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 22 ноября дистанционный формат образования для учащихся 6-11 классов.