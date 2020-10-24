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Оперштаб по коронавирусу дал оценку возможному закрытию границ

24.10.2020 13:22
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Оперштаб по коронавирусу дал оценку возможному закрытию границ

Специалисты штаба не будут рекомендовать закрытие границ России.

Согласно данным, поступившим из оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории нашей страны, эксперты штаба не будут рекомендовать властям повторное закрытие российских границ. Также, как подчеркнули в пресс-службе штаба, не будет рекомендаций по необходимости приостановки авиасообщения с другими государствами, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что ситуация с коронавирусом в России ухудшилась до такой степени, что не осталось ни одного региона со стабильной обстановкой по распространению вируса.

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