В России не осталось стабильных регионов по коронавирусу

В "зеленой" зоне карты распространения коронавируса на территории России не осталось ни одного региона.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о том, какая ситуация складывается с распространением коронавируса на территории России. По его словам, ситуация ухудшилась до такой степени, что специалистам пришлось пойти на введение нового цвета для карты распространения вируса. Речь идет о "темно-красном" цвете для регионов с самой тяжелой эпидемиологической обстановкой таких, как Республики Алтай и Марий Эл, Бурятия и Чукотка, Новосибирская и Псковская области, Ненецкий АО и Севастополь.

Также эксперт отметил, что не осталось ни одного региона в "зеленой" зоне карты, которая указывает на стабильность в распространении коронавируса. Тем не менее можно выделить четыре субъекта, где ситуация с COVID-19 считается наиболее благоприятной. Это Краснодарский край, Ленинградская область, Ингушетия и Чечня, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее президент России Владимир Путин призвал глав регионов относиться более аккуратно к введению ограничений из-за коронавируса.