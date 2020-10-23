Президент дал рекомендации регионам по коронавирусу

Главная задача сохранить здоровье людей.

В ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин дал некоторые рекомендации главам регионов по ситуации с коронавирусом. Так, по словам российского лидера, в непростой ситуации с распространением COVID-19 на территории России, необходимо действовать очень аккуратно и по возможности не вводить жестких ограничений. Тем не менее президент отметил, что принимая решения нужно исходить из эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. При этом главной задачей Путин считает сохранение здоровья людей, минимизируя при этом риски для экономики, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что наиболее часто коронавирусной инфекцией заражаются люди с диабетом.