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Президент дал рекомендации регионам по коронавирусу

23.10.2020 16:56
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Президент дал рекомендации регионам по коронавирусу

Главная задача сохранить здоровье людей.

В ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин дал некоторые рекомендации главам регионов по ситуации с коронавирусом. Так, по словам российского лидера, в непростой ситуации с распространением COVID-19 на территории России, необходимо действовать очень аккуратно и по возможности не вводить жестких ограничений. Тем не менее президент отметил, что принимая решения нужно исходить из эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. При этом главной задачей Путин считает сохранение здоровья людей, минимизируя при этом риски для экономики, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что наиболее часто коронавирусной инфекцией заражаются люди с диабетом.

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