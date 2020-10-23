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Белоруссия снова остановила транзит российской нефти

23.10.2020 17:14
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Белоруссия снова остановила транзит российской нефти

Приостановка транзита произошла из-за технического сбоя со стороны Польши.

Как сообщил пресс-секретарь государственного концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, белорусская сторона вынуждена была приостановить транзит российской нефти на территорию Польши. По его словам, приостановка транзита произошла из-за технических проблем на польской стороне, которая запросила у Белоруссии временное прекращение транзита по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Брест". Нефть накапливается в резервуарах станции "Мозырь", пишет РИА Новости.

Позже стало известно, что польской стороне удалось устранить возникший технический сбой и транзит российской нефти в Европу будет восстановлен в полном объеме.

Ранее Капитал страны сообщал, что Франция отказалась от сотрудничества с "Роскосмосом".

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