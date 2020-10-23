Эксперт рассказал, откуда на Камчатке появились токсичные водоросли

Огромное пятно очень токсичных красных микроводорослей пришло со стороны Японии.

Академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников рассказал о том, как на Камчатке появились токсичные водоросли. По его словам, российские ученые обнаружили огромное красноватое пятно, диаметр которого составлял несколько километров, еще в мае. Оно шло со стороны Японии на Чукотку, после чего сместилось к берегам Камчатки. Анализы показали высокую концентрацию красных микроводорослей, которые оказались очень токсичными, пишет РИА Новости.

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