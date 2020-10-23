Франция отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом» 161 0 Экономика

Французская компания-поставщик деталей для спутников больше не намерена сотрудничать с Россией. О своем решении она проинформировала партнеров в России два месяца назад, но российская сторона рассказала об этом только сейчас. После отказа французской фирмы поставлять компоненты Россия лишилась вакуумных ламп бегущей волны и оперативно начала налаживать их импортозамещение на предприятии «Ростеха» в Саратове.