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Франция отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом»

23 Октября 2020 161 0 Экономика
Франция отказалась от сотрудничества с «Роскосмосом»

Французская компания-поставщик деталей для спутников больше не намерена сотрудничать с Россией. О своем решении она проинформировала партнеров в России два месяца назад, но российская сторона рассказала об этом только сейчас. После отказа французской фирмы поставлять компоненты Россия лишилась вакуумных ламп бегущей волны и оперативно начала налаживать их импортозамещение на предприятии «Ростеха» в Саратове.

Россия остается одна в космосе

  • Французский производитель вакуумных ламп бегущей волны, которые «Роскосмос» использовал при сборке спутников, отказался от дальнейших поставок и сотрудничества. Об этом рассказал управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев.
  • По словам Коптева, «Ростех» запустил сборку космических аппаратов с использованием элементной базы «уважаемых иностранных коллег». Но долго сотрудничество не продлилось – два месяца назад французская фирма-поставщик отказалась совершать новые поставки. В итоге «Ростеху» пришлось в сжатые сроки налаживать импортозамещение на одном из предприятий в Саратове.
  • Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил о стремлении достичь полной независимости от импорта к 2025 году. В этом он заверил премьер-министра Михаила Мишустина на совещании в Мурманске в среду, 21 октября. Он отметил, что этому уделяется особое внимание «при реализации космической деятельности».
  • Однако «Роскосмосу» придется проводить импортозамещение в условиях, когда его бюджет сокращает Минфин. В 2021 году из федерального бюджета будет выделено на 60 млрд руб. меньше на гражданскую космонавтику, чем в текущем году. В проекте трехлетнего бюджета заложено, что и дальше корпорация будет терять по 20 млрд руб. в год.
  • При этом бюджет остается основным источником дохода для «Роскосмоса», который стремительно теряет долю на рынке космических пусков. В 2021 году корпорация не получит 1,7 млрд руб. на «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности», а в 2022-2023 годах – еще 2,532 млрд на эту же программу. Парадоксально, но одна из проблем «Роскосмоса» – неумение осваивать полностью выделенные бюджеты. Именно это дает Минфину возможность урезать их на будущие периоды.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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