В России сокращается количество безработных

Число принятых на работу превышает количество россиян, потерявших должности.

Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила о том, что в нашей стране снижается количество безработных россиян. По ее словам, согласно данным Пенсионного фонда России происходит снижение общего количества безработных, так как число принятых на работу россиян превышает количество потерявших свои должности. Такая тенденция, заявила Мухтиярова, продолжается в течение последнего месяца, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика России восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось.