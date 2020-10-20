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Госдеп расширил санкции против "Северного потока - 2"

20.10.2020 15:33
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Госдеп расширил санкции против "Северного потока - 2"

Под действие ограничений попадут все компании, помогающие модернизировать суда для завершения строительства газопровода.

Согласно информации, появившейся на официальном сайте Госдепартамента США, принято решение о расширении санкционных ограничений, введенных в отношении газового проекта "Северный поток - 2". Так, решено распространить ограничения на все компании, которые задействованы в работе с проектом и предоставляют какие-либо услуги, финансирование или оборудование для модернизации судов, планирующих завершать укладку трубопровода, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Германии предупредили о том, какие последствия могут быть при отказе от "Северного потока-2".

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