В Роспотребнадзоре навали причину резкого роста инфицированных COVID-19

Рост инфицирования коронавирусом происходит одновременно на всей территории страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила резкий рост количества инфицированных коронавирусом в России. По ее словам, во время первоначальной вспышки заболевания, коронавирус распространялся по территории России постепенно. В настоящее же время наблюдается одномоментное распространение COVID-19 на всей территории нашей страны. Именно это дает такие высокие показатели заболеваемости. Также Попова подчеркнула, что на рост количества инфицированных коронавирусом влияет и несерьезное отношение россиян к соблюдению предписанных санитарных норм, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, в Роспотребнадзоре ожидают прироста количества инфицированных коронавирусом до 10 ноября.