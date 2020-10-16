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Роспотребнадзор спрогнозировал увеличение заболеваемости COVID-19

16.10.2020 11:42
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Роспотребнадзор спрогнозировал увеличение заболеваемости COVID-19

Снижение количества зараженных коронавирусом наступит в первой декаде ноября 2020 года.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что увеличение количества инфицированных коронавирусом нового типа продолжится примерно до 10 ноября этого года. Он пояснил, что сейчас Россия находится в фазе роста заболеваемости COVID-19, которая будет длиться 28 дней. Также замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора подчеркнул, что в стране увеличение числа инфицированных началось 8 дней назад.

"Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост", - цитирует издание РИА Новости слова Александра Горелова.

Ранее стало известно, что впервые за все время пандемии коронавируса в России обнаружили более 15 тыс. зараженных COVID-19.

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Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в РФ
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