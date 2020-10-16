Песков оценил рост числа инфицированных COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса находится под контролем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вызывает беспокойство такой сильный рост количества инфицированных коронавирусом в России. Также, в администрации президента признают, что эпидемия распространяется достаточно сильно. Тем не менее Песков подчеркнул, что несмотря на "плохие" показатели статистики, ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки российские медики обнаружили более 15 тыс. инфицированных на территории России.