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Маас: Россия не принимает факты по делу Навального

13.10.2020 11:38
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Маас: Россия не принимает факты по делу Навального

Хайко Маас считает, что у российских правоохранительных органов есть все необходимое для расследования отравления гражданина страны.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию РИА Новости заявил, что Российская Федерация не принимает факты по делу главного критика Кремля Алексея Навального. По его словам, пять независимых лабораторий подтвердили, что в отношении россиянина было применено отравляющее вещество из группы "Новичок", однако Москва не принимает эту информацию к сведению. Также Маас отметил, что российская сторона до сих пор не объяснила произошедшее с Навальным. Министр добавил, что у правоохранительных органов РФ есть все необходимое для расследования данного инцидента.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Европейский Союз одобрил продление санкций против России из-за дела Сергея и Юлии Скрипалей, а также за распространение химоружия.

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