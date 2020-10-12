ЕС продлил санкции по делу Скрипалей и химоружию

Санкции продлены на один год до 16 октября 2021 года.

В Европейском союзе приняли решение продлить санкционные ограничения в отношении России из-за дела Сергея и Юлии Скрипалей и распространения химического оружия. Ограничения введены в отношении 9 человек, которые, по мнению европолитиков, причастны к сирийскому режиму и делу Скрипалей и включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов. Санкции будут действовать до 16 октября следующего года, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, власти Москвы не планируют вводить новые ограничения и закрывать бизнес из-за коронавируса.