Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 ОКТ, 18:10 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 ОКТ, 18:10 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ЕС продлил санкции по делу Скрипалей и химоружию

12.10.2020 12:33
Комментарии
ЕС продлил санкции по делу Скрипалей и химоружию

Санкции продлены на один год до 16 октября 2021 года.

В Европейском союзе приняли решение продлить санкционные ограничения в отношении России из-за дела Сергея и Юлии Скрипалей и распространения химического оружия. Ограничения введены в отношении 9 человек, которые, по мнению европолитиков, причастны к сирийскому режиму и делу Скрипалей и включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов. Санкции будут действовать до 16 октября следующего года, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, власти Москвы не планируют вводить новые ограничения и закрывать бизнес из-за коронавируса.

Комментировать (без регистрации)
Новак: Россия может увеличить долю на рынке СПГ до 25%
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллина запустила «печатный станок». Бюджет уже получил 620 млрд руб.

Набиуллина запустила «печатный станок». Бюджет уже получил 620 млрд руб.
Экономика

Правительство уходит на карантин. Работать будут удаленно

Правительство уходит на карантин. Работать будут удаленно
Политика

Россия побила СССР по длине застоя в экономике

Россия побила СССР по длине застоя в экономике
Экономика

Идеолог пенсионной реформы забыл, когда ему уходить на пенсию

Идеолог пенсионной реформы забыл, когда ему уходить на пенсию
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино

Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино

В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса

В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса

Новости дня

17:27 Против протестующих в Белоруссии могут применить боевое оружие Против протестующих в Белоруссии могут применить боевое оружие
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:00 Роспотребнадзор предупредил о риске второй волны COVID-19 в России Роспотребнадзор предупредил о риске второй волны COVID-19 в России
16:03 BRICS Solutions Awards представит передовые решения и практик стран БРИКС BRICS Solutions Awards представит передовые решения и практик стран БРИКС
15:34 Названо число бедных и безработных россиян Названо число бедных и безработных россиян
14:45 Страны ЕС согласовали санкции против Лукашенко Страны ЕС согласовали санкции против Лукашенко
13:39 В России не будет принято жестких мер из-за коронавируса В России не будет принято жестких мер из-за коронавируса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:15 За сутки в России обнаружено 13592 новых случая инфицирования коронавирусом За сутки в России обнаружено 13592 новых случая инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
09 ОКТ, 16:12 Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые
09 ОКТ, 15:50 Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала
08 ОКТ, 17:38 Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
08 ОКТ, 17:03 Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области
08 ОКТ, 16:28 Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине
07 ОКТ, 17:05 Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
07 ОКТ, 16:36 Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter