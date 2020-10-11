Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в РФ

Анатолий Альтштейн считает, что страна выйдет на плато по инфицированию COVID-19 через неделю.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с изданием РИА Новости предположил, что Россия сможет выйти на пик по заболеваемости коронавирусом нового типа через неделю, после чего суточный прирост инфицированных начнет снижаться.

"Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться", - сообщил вирусолог.

По его словам, такой сценарий развития вполне вероятен, но при условии, что все россияне будут строго соблюдать рекомендованные антикоронавирусные меры. Также Альтштейн добавил, что если принятые шаги по борьбе с распространением COVID-19 окажутся неэффективными, тогда властям страны придется их ужесточить.

Ранее сообщалось, что в России медики впервые за все время пандемии за сутки выявили 13634 новых случаев инфицирования коронавирусом.