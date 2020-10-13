Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в больницах, магазинах и транспорте

В еде и продуктах питания коронавирус не выявлен.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство провело свыше 100 тыс. исследований смывов с различных поверхностей, в 134 образцах был обнаружен коронавирус. Отмечается, что положительные пробы выявлены с поверхностей медицинских учреждений, магазинов и транспортных объектов. В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что надзорное ведомство продолжает проводить соответствующие исследования, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют вводить жесткие меры и останавливать экономику из-за угрозы распространения коронавируса.