Роспотребнадзор предупредил о риске второй волны COVID-19 в России

Новый всплеск заражения коронавирусом будет возможен до тех пор, пока у большинства граждан не сформируется иммунитет к данной инфекции.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью ТК "Россия 24" сообщила, что в стране существует риск возникновения второй волны инфицирования коронавирусом. По ее словам, новый всплеск заболеваемости будет возможен до тех пор, пока у россиян не сформируется коллективный иммунитет к COVID-19, пишет "Российская газета".

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране не будут полностью останавливать экономику и закрывать бизнес из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, как это было в начале пандемии коронавируса.